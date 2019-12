Kogenud koolijuht näeb õpetaja palgaga manipuleerimist

Ligi kolm aastakümmet Eesti üht edukaimat väikelinna üldhariduskooli, Kuressaares tegutsevat Saaremaa Ühisgümnaasiumi juhtinud Viljar Aro hoiatab, et jutud pidevalt kerkinud õpetajate keskmisest palgast, mis tuleval aastal peaks olema 1540 eurot, moonutavad tegelikkust.

Saaremaa Ühisgümnaasiumi direktor ja matemaatikaõpetaja Viljar Aro. Foto: Magnus Maasing / Saarte Hääl

„Selle arvuga manipuleerimine on minu arvates kellegi osav lüke näitamaks, et õpetajate keskmise palgaga on – näed, kuidas! On jah keskmine selline, aga see tuleb selle arvel, et nad teevad keskeltläbi rohkem tööd, kui ühe koha väärtus on,“ rääkis Aro Äripäeva raadio hommikuprogrammis. „Õpetaja miinimumpalk, mis praegu on 1250 eurot, on täpselt ühe koha palk. See tõuseb, kui ta teeb lisaks aine õpetamisele klassijuhataja tööd, annab lisatunde või on näiteks ainekomisjoni esimees – vaid niimoodi, läbi lisatööaja, jõutakse selle 1500ni.“