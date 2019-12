Investoriteliidust lahkunud investorid ohkavad kergendusest, teised veel loodavad

AS Medical Pharmacy Group kuulutas paari aasta eest välja B-aktsiate avaliku pakkumise. Börsile saada firmal ei õnnestunud. Fotol vasakult: firma suuromanik Swen Uusjärv, Meravita juhatuse liige Heikki Moik, toonane finantsjuht Margus Pärn ning Kristina Promet Sorainenist. Foto: Andras Kralla

Mõned Meravita aktsionärid on oma investeeringu mõttes küll juba korstnasse kirjutanud, ent pole veel siiski maha matnud lootust, et toidulisandite tootjast võiks kord asja saada.

Investoriteliidu praegune investor Alvar Pähklemäe ütles, et tema on Meravita aktsiate „õnnelik omanik“ ja jätkas, et ta omab aktsiaid firmas, mis pole „midagi väärt“. Pähklemäe sai investoriks ajal, mil Meravita aktiivselt börsile pürgis. Pärast aastase laenulepingu sõlmimist pakuti talle, et ta saab oma laenu konverteerida aktsiateks.