Osaluseksperiment: Investoriteliidu müügimehel kahjumi pisendamisel silm ka ei pilgu

Investoritele puru silma ajamiseks lastakse käiku nii mõnedki kavalad trikid, kuid täiesti ausalt tunnistatakse seda, et uute investorite rahast plaanitakse tagasi maksta eelmiste investorite 12,5protsendise intressiga laene.

Meravita, mida Investoriteliidus võrreldakse tuntud robotiarendaja Cleveroniga, hitt-toode on pohmelli leevendaja Pohmu. Sealjuures pole investorsuhete juhi sõnul selle arendamise juures isegi mingit uut teadust välja mõeldud. Foto: ekraanitõmmis

Registeerin endale Investoriteliidu veebilehel kasutajakonto ja uurin veidi, mida investoritele üldse pakutakse. Veebilehel reklaamitakse kolme Eesti ettevõtet, kuhu saaks investor raha paigutada. Investeerimisprojektideks on Meravita vitamiinide tootja Medical Pharmacy Group AS, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia ärilahenduste ja teenuste pakkuja Levikom ja kodutarvikute müüja Tatkraft. Kõigi kohta on pandud üles väike reklaamvideo ja paarilauseline ettevõtte tutvustus.