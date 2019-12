Yandex kasvatab Kremli mõju ettevõtte juhatuses

(Vasakult) Mail.Ru Grupi tegevjuht Boris Dobrodeev, asepeaminister Maksim Akimov, Yandexi asutaja Arkadi Volož, Sberbank tegevjuht Herman Gref and Direct Investment fondi juht Kirill Dmitriev proovivad kätt suruda 9. novembril tehisintellekti arendamise kokkuleppe sõlmimise puhu. Tegemist on järgmise riiklikult juhitud tehnoloogiaprojektiga. Foto: SERGEI GUNEEV

Eelmisel nädalal kerkis Yandexi aktsia Moskva börsil rekord hinnale, kuna president Vladimir Putin pidas ettevõtte juhtidega kinniste uste taga koosoleku, mille tulemusel kiitis Putin Yandexi huvitavaid suurprojekte.

President Putini soojad sõnad näitavad, et aastaid Lääne ja Ida vahel laveerinud Yandex hakkab järele andma Moskva soovidele kontrollida Vene interneti kasutajate virtuaalruumi. Nii New Yorgi kui ka Moskva börsil noteeritud Yandexi asutaja Arkadi Volož teatas sel kuul, et ettevõte alustab töö ümberkorraldamist, et vastata aktsionäride soovidele hoida Vene kasutajaandmete turvalisust, vahendas Financial Times.