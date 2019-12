Raasuke: klientidel pole aimugi, kui sügavalt nende tehinguid vaadatakse

Luminorii grupi juht Erkki Raasuke. Foto: Andras Kralla

Luminori grupi juhi Erkki Raasukese sõnul on meil ühiskonnas debateerimata, kuidas kunagi püha olnud pangasaladuse asemele on tulnud klientide tehingute üksipulgi läbikammimine.

Kõigest kümme aastat tagasi vallandati inimesi selle eest, kui nad vaatasid loata kliendi kontol toimuvat, aga täna on kuritegu, kui kliendi kontot igapidi läbi ei kammi, rääkis Raasuke pangaliidu ümarlaual. Ta lisas, et ei heida sellist muutust ette, küll aga on klient jäänud muutustest korralikult informeerimata ja pole toimunud ühiskondlikku debatti.