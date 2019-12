Helme: Eestile võib rahapesu valuraha välja nõuda mõjukas USA ekspoliitik

Siseminister Mart Helme (vasakul) hinnangul on rahandusminister Martin Helme (paremal) käima lükanud tõsised reformid, mis aitavad Eestil rahapesuparadiisi mainest vabaneda, kuid samas pole kõik plaanid veel kivisse raiutud. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Siseminister Mart Helme sõnul soovib valitsus endiselt saada suurpankadelt valuraha rahapesuga kaasneva mainekahju hüvitamiseks, mistõttu on Eesti esindamine endiselt ühe maineka USA õigusbüroo nimekirjas.

„Oleme andnud välja signaali, et tahame saada teatud valuraha, ja praegu on olnud läbirääkmised ühe väga kõrge ja omal ajal USA administratsioonis olnud ekspoliitiku juhitud advokaadibürooga. Nad on võtnud meid nimekirja, kus on osapooled, kes võiksid kahjutasu saada,“ selgitas siseminister Mart Helme.