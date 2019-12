Star Warsi uus hitt jääb eelmisest maha

Kostümeeritud Star Warsi fännid saabumas esilinastusele Los Angeleses. Foto: Reuters/Scanpix

Star Warsi filmisaaga uhiuus hittfilm "Skywalkeri tõus" kogus ilmumisnädalavahetusega piletitulu maailmas tervelt 374 miljonit dollarit, jäi aga sellega viimastest filmidest maha.

„The Rise of Skywalker's“ piletimüük USAs oli pea 30 protsenti väiksem kui triloogia esimesel filmil „The Force Awakens“ ehk „Jõud tärkab“, kirjutas BBC. See film tegi esimese nädalavahetuse tulemuseks 517 miljonit dollarit ja järgnev film „The Last Jedi“ kogus 450 miljonit dollarit.