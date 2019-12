Danske investorid nõuavad kohtus sadu miljoneid

Foto: LIIS TREIMANN

Institutsionaalsed investorid 16 riigist esitavad Danske Banki vastu esimese enam kui miljardi Taani krooni suuruse hagi paljudest plaanitud hagidest, teatab BusinessWire.

Investorid kaebavad Danske Banki kohtusse selle eest, et see ei ole neile teatavaks teinud majanduslikke ega regulatsioonidest tulenevaid riske, nagu nõuab Taani kapitalituruseadus. Nõude suurus on 1,5 miljardit Taani krooni ehk üle 200 miljoni euro.