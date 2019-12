Hea idee, mida kinkida oma pööraselt rikkale sõbrale

Mida teha, kui sul on hea sõber, kes juhtub olema pööraselt rikas, ja sa tahad talle midagi kinkida? Foto: Raul Mee

Väga rikkad inimesed ei ole üldse huvitatud luksuskaubast, kuid neid paneb väga muretsema lähenev vanadus.

Mida kingivad üksteisele inimesed, kel on raha rohkem, kui nad elu sees suudaksid kulutada? Nende kapid on täis luksuskaupa, kodu on täis viimase väljalaske tehnikat ja garaažis uhke valik autosid. Mida siis sellisele inimesele kinkida? Veel enam, mida talle kinkida, kui sinu rahalised võimalused on tema omast oluliselt piiratumad?