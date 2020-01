Pea pooli töötajaid tabab jaanuarimasendus

Kontor. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Brittidel on raske pärast aastavahetust tööle naastes end produktiivsena tunda, selgub hiljutisest uurimusest.

Tulemused näitavad, et brittidel kulub pärast pühi tööle tagasi minnes keskmiselt neli päeva selleks, et tööeluga jälle harjuda, kirjutab Personaliuudised. 2000 täiskasvanut hõlmanud küsitlus leidis, et enamik inimesi hakkab korralikult toimima alles siis, kui peaaegu terve töönädal on möödunud.