Erasektor ootab ELMO laadimisvõrgustiku uut erastamist

Luku-Expert OÜ juhatuse liige Riho Ever Foto: Andras Kralla

Kuivõrd uue eurodirektiivi järgi on võrguhalduritel nagu Elektrilevi elektriautode laadimisvõrgustike omandamine pigem keelatud, siis ootavad erasektori arendajad, et riik paneb tunamullu müüdud laadimisvõrgustiku uuesti erastamisele.

Praegu on ELMO laadimisvõrgustik riigile kuuluva Elektrilevi valduses, aga võrgustiku erastamise pärast riigiga kohut käinud Luku-Experdi juht Riho Ever viitab asjaolule, et eelmisest aastast kehtib direktiiv, mis võrguettevõtetel elektrisõidukite laadimispunktide omamise justkui keelab.