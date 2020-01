Raadiohommikus Dubai maailmanäitusest ja lennuhäbist

Tallinna Lennujaama kommertsdirektor Eero Pärgmäe räägib sellest, mis asi on lennuhäbi. Foto: Eiko Kink

Raadiohommikus on külas Dubai Expo 2020 Eesti meeskona juht Andres Kask, kellega räägime Araabia ärikultuurist, regiooni ähvardavast sõjaohust ja Eesti ettevõtjate võimalustest maailmanäitusel.

Rootsi lennureisijate arv kahaneb – üheks põhjuseks on lennuhäbi. Kuidas see fenomen mõjutab Tallinna Lennujaama ja kas eestlased ka lennuhäbi tunnevad, sel teemal ajame juttu Tallinna Lennujaama kommertsdirektori Eero Pärgmäega.

Maailm upub plastikusse, kas plastikpakend on saatanast ja millised on alternatiivid, sel teemal ajame juttu Eesti Plastiliidu tegevjuhi Pilleriin Laanemetsaga. Lisaks räägime Tartu linnapea ja Ülikooli Kliinikumi nõukogu esimehe Urmas Klaasiga juhtimiskriisist suurhaiglas.

Hommiku toovad kuulajateni Hando Sinisalu ja Priit Pokk.

11.00-12.00 "Investor Toomas"

Balti börsi parimad investeerimisideed. „Investor Toomase tunnis“ võetakse luubi alla Balti börsifirmade viimaste kvartalite tulemused, antakse prognoosid eelolevale tulemuste hooajale ning kommenteeritakse koduregiooni aktsiate väljavaateid 2020. aastaks. Balti börsi parimaid investeerimisideid lahkab saates Swedbanki Balti aktsiaanalüüsi juht Marek Randma. Saadet juhib Juhan Lang.

12.00-13.00 "Sisuturundussaade"

Mõõdistamine muudab ehituse kiiremaks ja odavamaks. Mil viisil hea geodeet tõhustab ehitustöid ning kuidas viiakse läbi ehitusgeoloogilisi uuringuid, kõneleb Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo (Reib OÜ) tegevjuht Mairolt Kakko. Räägime ka ettevõtte pakutavast moodsast lahendusest – mobiilsest laserskaneerimisest ning võimalustest, mis algavad laserskaneerimisega ning lähevad üle ehitusinfo modelleerimise ehk BIMi kasutamiseni. Saatejuht on Lauri Leet.

13.00-14.00 "Eetris on turundusuudised"

Seekordse saate teema on persoonibränd, selle loomine ja kujundamine. Teemat aitavad avada Olesja Saue ja Evelin Ong. Saadet veab Uku Nurk.

15.00-16.00 "Imeline Teadus"

Imelise Teaduse saates on, nagu ikka, kaks pikemalt usutlust. Esiteks teeme juttu vana aasta sees TalTechi juures avatud targa linna tippkeskuse juhiga, kelleks on Ralf-Martin Soe. Plaan on, et järgmise 7-8 aasta jooksul peaks Eesti linnad – mitte ainult Tallinn, vaid ka muud paigad – praegusest oluliselt nutikamaks saama. Mida see üldse tähendab ja missuguseid valdkondi see nutikus hõlmab, sellest teemegi.

Teises saateosas on teemaks linnud. Kui talvel oleme harjunud, et meie linnud lendavad lõunasse, siis tegelikult on palju ka selliseid linde, kes tulevad kaugelt Arktikast meie kanti sooja. Sel kuul algas mitme Läänemere-äärse riigi koostöös kolm kuud vältav arktiliste lindude uuring, mida tehakse Eestis lennukite pealt. Mida uuringust oodatakse, kuidas lennuki pealt linde loendatakse ja keda näha loodetakse, sellest räägib Maaülikoolist elurikkuse ja loodusturismi õppetooli peaspetsialist Leho Luigujõe.