Raadiohommikus: leivategija, investor ja suur arvamusliidrite küsitlus

Muhu Leiva pagarikoda. Foto: Terje Lepp

Äripäeva raadio kolmapäevane hommikuprogramm võtab vaatluse alla Netflixi tulemuse, Muhu Leiva olukorra, investeerimise propageerijad ning Äripäeva suure arvamusliidrite küsitluse.

Programmis on intervjuud peatselt toimuva Gaselli Kongressi esineja, Muhu Leiva omaniku Martin Seppinguga, rahandusministeeriumi rahatarkuse koordinaatori investor Liisi Kirchiga ning Äripäeva arvamustoimetuse juhi Neeme Korviga.

Börsitoimetuse ajakirjaniku Kaspar Allikuga räägime öösel esimese tehnoloogiahiiuna oma mulluse tulemuse avalikustanud Netflixist.

Stuudios on ajakirjanikud Rivo Sarapik ja Meelis Mandel.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Triniti eetris". Saate teemaks on põllumajandustoetused ja nendega seotud probleemid tootjate-taotlejate vaates.

Külas on põllumajanduse konsulent Triin Luksepp, kes tegeleb põllumajandustoetuste taotlemise ja dokumentide esitamise nõustamisega ning PRIAga suhlemisega. Teine külaline on advokaadibüroo Triniti vandeadvokaat Siim Maripuu, kes on advokaaditöös puutunud palju kokku just põllumajandusvaldkonnas vaiete esitamise ja vaidlemisega.

Saadet juhib Aivar Hundimägi.

12.00–13.00 "Läbilöök". Seekordses saates selgub Ain Hanschmidti edu valem, kuidas oma kutsumusest töö kujundada ja milliseid raskeid valikud ning võimalusi see pakub, samuti Biomarketi plaanid Margus Linnamäe partnerlusel ning kuidas kaubandusäris aastateks tippu jääda.

Teeme kokkuvõtte sügisel saatesarjas "Läbilöök" enimkuulatud saadetest ja saates saavad sõna suurettevõtja Ain Hanschmidt, Eesti mahekaupade turuliidri Biomarket üks omanik ja juht Priit Mikelsaar, rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti fotograaf ja ettevõtja Kaupo Kikkas ning Põldma Kaubanduse omanik ja juht Heinar Põldma.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

13.00–14.00 "Kullafond". Meenutame läinud sügisel eetris olnud saadet „Äripäeva fookuses“, mille teema oli rohemajandus ja keskkonnateadlikud investeeringud.

Äripäeva ajakirjanik Kristel Härma intervjueeris kolme ettevõtjat, uurides nende ettevõtte ideoloogiat investeeringute tegemisel. Juttu tuli sellest, kuidas keskkonnateadlikud investeeringud ettevõttele raha säästavad, kelle tootele mõjub majanduslangus hästi ja mis võib juhtuda, kui viskad rohelise ideoloogia nurka.

Küsimustele vastasid Tallinna Sadama finantsjuht Margus Vihman, Pakri Teadus- ja Tööstuspargi juht Enn Laansoo juunior ning Egert Valmra, kes on Skeleton Technologiesi programmidirektor.

15.00–16.00 "Äripäeva TOP". Fookuses on seekord trükitööstus: stuudios on Eesti Trüki- ja Pakenditööstuse Liidu tegevjuht Katre Savi, kergmetalltaara tootmisega tegeleva aktsiaseltsi Metaprint tegevjuht Martti Lemendik ja KPMG audititeenuste juht Indrek Alliksaar.

Saatejuht on Äripäeva Infopanga konkurentsiraportite projektijuht Sigrid Kõiv.

