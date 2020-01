Aas võtab Eesti Teedest kiiresti viimase dividendi

Taavi Aas võtab ASist Eesti Teed 3,4 miljonit eurot dividende Foto: Liis Treimann

Müüki pandav riigifirma Eesti Teed maksab teistest ettevõtetest varem veel viimase dividendi, otsustas valitsus.

"Rahalise mõõtmega küsimustest otsustas valitsus, et ASist Eesti Teed võetakse 3,4 miljonit eurot dividendi? Miks nii, tavaliselt tehakse dividendiotsus ju aprillis? Aga sellepärast, et on otsustatud Eesti Teede aktsiad võõrandada ja seepärast tõime ka selle otsuse ettepoole, et müügiprotsessi ajal oleks mingi kindlus," ütles peaministri kohuseid täitnud siseminister Mart Helme valitsuse pressikonverentsil.