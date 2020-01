Pruulikoda Tanker küsib investoritelt pool miljonit

Eelmise aasta mais avas käsitööõlletootja Tanker Tallinna külje all Jüris uue tehase, pildil tegevjuht Jaanis Tammela. Foto: Andras Kralla

Pruulikoda Tanker on tagasi järgmise rahastuskampaaniaga Funderbeami platvormil, kust ta tahab kaasata kuni pool miljonit eurot.

Tankeri teatel seisavad nad silmitsi probleemiga, mille üle suurem osa ettevõtetest õnnelikud oleks – nõudlus ületab pakkumist. „Kuigi me kaasasime Funderbeami platvormis 2018. aastal 700 000 eurot uue pruulikoja varustuse jaoks Jüris, on meil ikka veel puudus kapitalist, et rahuldada hooajalist nõudluse kasvu, mis igal kevadel meid tabab. Ehitus ja paigaldus võtsid rohkem aega, kui me esialgu plaanisime ja me hakkasime kasumit teenima kavandatust hiljem. Positiivse külje pealt vaadates on meil nüüd seadmed paigas, töötajad välja õpetatud ja liigume kiiresti oma maksimumvõimsuse poole,“ kirjeldab Tanker olukorda Funderbeami lehel.