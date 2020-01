Korruptsioonikomisjon vangutas Kranichi laenude peale pead

Riigikogu liige Heiki Kranich käis täna korruptsioonivastase erikomisjoni ees aru andma enda laenukohustustest. Foto: Liis Treimann

Korruptsioonivastane erikomisjon tutvus riigikogu liikme Heiki Kranichiga seotud laenulepingutega ja leidis, et ehkki rahvasaadiku rahaline seis pole kiita, on tema majandushuvide deklaratsioonid korras. Eesti Loto maja tagamaade uurimise jättis komisjon prokuratuurile.

„Kolleeg on sattunud ärides halba olukorda,“ võttis komisjoni esimees Katri Raik pärast istungit kokku Kranichi varalise seisu. Teisalt märkis ta, et seni pole Eestis olnud juhtumit, et riigikogu liige oleks sattunud isiklikku pankrotti ja ka Kranichil on lootust võita pankrotiprotsessi kaudu vara tagasi.