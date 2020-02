Sajad apteegid ei vasta nõuetele

Eestis on jätkuvalt suureks probleemiks, et Eestis on 308 apteeki, mis ei vasta nõuetele, ütles keskerakondlasest riigikogu sotsiaalkomisjoni esimees Tõnis Mölder.

Apteegireform on turul palju segadust tekitanud. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Möldri sõnul on Eestis ka 35 asulat, kus ei ole hetkel pärast aprilli apteegiteenus tagatud. „Tegemist on suure probleemiga, millele lahendamise nimel peaks Sotsiaalministeerium edasi pingutama. Meie kõigi soov on see, et ravimite teenuse kättesaadavus Eestis ei halveneks,“ rääkis Mölder.