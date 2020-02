Raadiohommikus: koroona mõju aktsiaturule

Koroonaviiruse puhang pole ka majandusest mööda läinud. Foto: ZUMAPRESS.com / Scanpix

Teisipäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis teeme ülevaate koroonaviiruse levikust ja selle mõjudest aktsiaturule ja majandusele tervikuna. Lisaks võtame luubi alla Müncheni julgeolekukonverentsi põhiteemad ja metallitööstuse käekäigu.

Külla tuleb Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse teadur Kalev Stoicescu, kellega vestleme Müncheni julgeolekukonverentsi raamides toimunud üritusest, milles räägiti tõhusast Venemaa-suunalisest heidutusest ning sellest, kuidas viimast võiksid mõjutada mõne Eesti tipp-poliitiku väljaütlemised, milles nõutakse otsesõnu Tartu rahu järgsete piiride taastamist.

Koos Äripäeva infopanga projektijuhi Sigrid Kõivuga räägime masina- ja metallitööstuse ning kinnisvarabüroode esimese kvartali konkurentsiraportitest. Kuigi masina- ja metallitööstuses kardeti majanduslangust ja keerulisi aegu, näitavad üldised numbrid, et aasta läks oodatust paremini. Kinnisvarabüroode kvartaliraportit teeme aga esimest korda ja näeme, et sektoris, mida on üldiselt harjutud edukaks pidama, on toimumas mitmed muutused.

Hommikuprogrammi veavad Rivo Sarapik ja Igor Rõtov.

Päev jätkub viie saatega.

10.00-11.00 "Meeskonnatöö ja üritused" Töötajad ootavad ettevõtte üritustelt kvaliteetset meelelahtust, mitte aegunud seltskonnamänge, nagu köievedu või saapaloopimine. Kuidas muuta tööüritused mitte ainult meeldejäävaks, vaid ka nauditavaks? Saatekülalised on seiklusfirma 360 kraadi tegevjuht tegevjuht Taavi Puuorg ja seiklusmängude osakonnajuht Alfred Baskin. Saadet juhib Keit Ausner.

11.00-12.00 "Investor Toomase tund" Seekordses saates käime üle lihtsad, kuid väga praktilised investeerimistõed, mis peaksid aitama igaühel rikkust kasvatada ning finantsmaailmas järjest edukaimaid samme astuda. Jutuks tuleb see, kuidas leida tulusaid investeerimisobjekte, vältida suuri kahjumeid ning ohjeldada aktsiainvesteeringute puhul riski. Arutleme nende teemade üle Soome börsiguru Seppo Saario mõtete ainetel, mis on leitavad ka äsja täiendatud ja ajakohastatud trüki raames eesti keeles ilmavalgust näinud tema raamatus „Kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse“. Saario igihaljaid börsivihjeid kommenteerivad LHV maaklertegevuse juht Sander Pikkel ning Nasdaq Tallinna börsi juht Kaarel Ots. Saatejuht on Indrek Mäe.

12.00-13.00 "Sisuturundussaade" Juttu tuleb sellest, milliseid võimalusi pakub tööstusettevõtetele 5G mobiilivõrk, kuidas teenuse disain parandab tööviljakust ja milliseid mobiilIrakendusi tööstusettevõtted oma töökorralduse efektiivistamiseks kasutada saavad. Ajame juttu Mobi Labi asutaja ja juhi Veiko Raimega. Saatejuht on Hando Sinisalu.

13.00-14.00 "Cleantech" Äripäeva raadio rohetehnoloogia saates Cleantech võtame arutluse alla viimasel ajal palju tähelepanu saanud taastuvenergia tootmise, eelkõige päikeseenergia. Riigi poolt jagatakse praegu taastuvenergia toetusi ning päikeseenergia jaamade arv on kasvanud enneolematu kiirusega. Kui jätkusuutlik see kasv on ja millised on taastuvenergia ning üldse laiemalt uute innovaatiliste lahenduste rahastamise mudelid ning ka pankade valmisolek riskantsematesse uutesse tehnoloogiatesse investeerida?

Stuudios on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika osakonna energiaturgude valdkonnajuht Rein Vaks ning LHV jaepanganduse ettevõtete finantseerimise osakonna juht Marko Kiisa. Saatejuht on Mart Valner.

14.00-15.00 "Lavajuttude kullafond" Esimesena kõneleb mõjuvõimsaimaks eestlaseks nimetatud, endine Eesti Panga president Ardo Hansson, kes räägib oma ebatavalisest elust ja jagab nõuandeid, mis tema kogemusel tagavad edukuse juhtimises.

Teises saatepooles astub üles Vaba Lava tegevjuht ja endine juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus. Karjääripöörde läbi teinud tippjuht räägib oma elust ja sellest, miks me kõik võiks mõelda oma elus muutuste tegemisele ambitsioonikamalt. Saade, mis esimest korda oli eetris möödunud aasta juulikuus, on salvestatud Pärnu juhtimiskonverentsil.

