E-kaubanduse Liit: Amazon tahab olla turuliider

Amazoni ladu Foto: Scanpix

Eesti E-kaubanduse Liidu juhi Tõnu Väädi sõnul ei tule Amazon Põhjalasse väikeste ambitsioonidega, samas säilivad väikefirmadele siiski konkurentsieelised.

Väät ütles, et on Amazoni soovist Põhjalasse laieneda kursis olnud pikemat aega. Tema sõnul on suurfirma käinud juba aasta aega Soomes ja Rootsis maad kuulamas ja laovariante kaalumas. „Amazonil on tohutud ressurssid, kui nad kuskile regiooni otsustavad minna, siis nende jaoks on ilmselt oluline turuliidri positsioon ning ei ole suurt vahet, kas peale maksta teenusele miljon või miljard,“ ütles Väät.