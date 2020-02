Selgusid aasta mõjukaima finantsjuhi nominendid

Aasta mõjukaima finantsjuhi tiitlile kandideerib kuus inimest. Ülalt vasakult: Kalle Kiigske, Kerli Lõhmus, Margus Kaasik; alt vasakult: Kaur Õllek, Kristel Volver, Raavo Leiten

Juba üheksandat aastat valivad Äripäev ja BIG4 audiitorbürood aasta mõjukaimat finantsjuhti. Selle aasta kuus finalisti on selgunud, aasta mõjukaim finantsjuht kuulutatakse välja 16. aprillil Pärnu Finantskonverentsil.

Aastaid žürii tööd juhtinud Äripäeva strateegiajuhi Toomas Truuverki sõnul on mõjukaima finantsjuhi valimine ellu kutsutud, et tõsta esile neid edukaid valdkonna tõelisi tippe, keda on põhjust tunnustada ja teistele eeskujuks seada, kirjutab Äripäeva teemaveeb Finantsuudised.