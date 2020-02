Hugo Osula pole kriisieelarvet tegema hakanud

Lux Expressi juht Hugo Osula ütles, et koroonaviiruse jõudmine Eestisse teeb ettevõtte murelikuks, samas kriisieelarvet transpordifirma tegema pole hakanud.

Hugo Osula Foto: Liis Treimann

Osula sõnul on praegu koroonaviiruse jõudmise majanduslikku mõju Lux Expressile võimatu ennustada, sest kõik sõltub sellest, kuidas asjad edasi arenevad. „Me peame oma eelarve koostamisel olema dünaamilised paratamatult ja nägema ette ka mitte kõige meeldivamaid stsenaariume. Eks ta murelikuks meid teeb ja oma prognoose me teeme, aga praegu ütelda, me hakkame kriisieelarvet kokku panema, nii kaugele me ei mõtle,“ selgitas Osula.