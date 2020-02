La Muu liidab endaga Soome jäätisetootja

Suomen Jäätelö juht ja omanik Petri Laukontaus (vasakul) ja La Muu juht Rasmus Rask. Foto: Liis Treimann

Eesti jäätisetootja La Muu omandab aktsiate vahetusega Soome jäätisebrändi Suomen Jäätelö.

Liidetuna on kahe ettevõtte müügimaht 2019. aasta tulemuste alusel ligikaudu 1,7 miljonit eurot. See tähendab ühtlasi, et La Muu ostis käibelt endast väiksema ettevõtte. La Muu eelmise aasta käive jäi miljoni euro juurde.