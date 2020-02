Kasumisse jõudnud Regional Jet saab 7 uut lennukit

Xfly (endine Regional Jet) kommunikatsioonijuht Toomas Uibo selgitamas uut brändi. Tegelikkuses Xfly lennukeid taevalaotuses siiski näha ei saa, kuna ettevõte osutab teenust teistele lennufirmadele. Foto: Liis Treimann

Lennufirma Regional Jet, mille uus nimi on Xfly, jõudis läinud aastal kasumisse ja teatas täna, et saab juurde seitse uut lennukit.

Embraer-tüüpi lennukid on endise Regional Jeti ja nüüdse Xfly jaoks uued. Varem lendas lennufirma CRJ- ning ATR-tüüpi lennukitega. Xfly juht Jan Palmer ning kommunikatsioonijuht Toomas Uibo kinnitasid, et laienemine on ärilises mõttes üpris riskivaba.