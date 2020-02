Raadiohommikus: kas langus turgudel jätkub?

Kauplejad New Yorgi börsil 27. veebruaril, kui turgudel kestis mitmendat päeva langus. Foto: JOHANNES EISELE, AFP/Scanpix

Esmaspäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm keskendub aktsiaturgudel toimuvale ja vaatab sisse ka taastuvenergia toetuste saajate värskele TOPile.

Stuudios lahkavad kümnendi suurimat aktsiaturgude raputust LHV vanemmaakler Nelli Janson ja Balti börside ühe suurema investori Trigon Capitali fondijuht Veiko Visnapuu.

Mida huvitavat peitub Eesti taastuvenergia saajate edetabelis, sellest räägime ajakirjanik Kristjan Pruuliga.

Hommikut veavad Meelis Mandel ja Indrek Mäe.

11.00-12.00 "Kuum tool"

Otsesaate teemaks on linnahall ning seda ümbritseva piirkonna tulevik. Uurime, kas Tallinki, Infortari ja Tallinna linna plaan renoveerida linnahall, ehitada sinna konverentsikeskus koos kaubanduspindadega ning uus sadam, tuleb piirkonna sama tegevusala ettevõtetele pigem kasuks või kahjuks.

Samuti tuleb juttu, kui palju kaubanduspinda üldse Tallinnasse veel mahub ning kas Peter Vesterbacka tunnel võiks Tallinki projekti tulevikus nurjata. Püüame ka prognoosida, kuidas mõjutab arendus kinnisvarahindasid piirkonnas. Saates on külas Tallinki juht Paavo Nõgene, Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ning Porto Franco keskuse juht Rauno Teder.

Saadet juhib Indrek Mäe.

12.00-13.00 "Juhi jutud"

Saates jagab oma kogemust läinud aastal Wendrest lahkunud ja Toom Tekstiili investoriks ning juhiks saanud Vahur Roosaar.

Temaga vestleb Karl-Eduard Salumäe.

13.00-14.00 "Tööstusuudised eetris"

Tänases saates kuuleb möödunud aastal tehtud intervjuud masinatööstusettevõtte Tarmetec omaniku Toomas Lepaga, kellega on juttu masinatööstuse olukorrast, ettevõtte investeeringutest ja plaanidest, samuti ka digitaliseerimisest ja paljust muust.

Saadet juhib Harro Puusild.

15.00-16.00 "Lavajutud"

Rasvtõbi on üha suurenev probleem. Euroopa Liidu maades on rasvunuid ligikaudu 20% ning ka Eestis on ülekaaluliste ja rasvunud inimeste arv järjest suurenenud.

Tervise Arengu Instituudi poolt 2018. aastal läbiviidud Eesti täiskasvanute (16-64-aastaste) tervisekäitumuse uuringu kohaselt oli normaalkaalus 47% inimestest. Liigse kehakaaluga oli uuritud meestest 61% ja naistest 44%, seejuures rasvunuid oli meeste seas 21% (2008. a 17,5%) ning naiste seas 18% (2008. a 18%).

Kurb statistika näitab, et iga neljas 1. klassi laps on Eestis ülekaaluline või rasvunud – seejuures on rasvunud kümnendik ning ülekaalulised 16% kooliteed alustanud lastest.

Pakume teile kuulamiseks ettekannet Kas rasv läheb äpi sisse? Kõneleb Tallinna Ülikooli Terviseteaduste ja Spordi Instituudi spordibioloogia professor Kristjan Port. Ettekanne on salvestatud toitumis- ja liikumisravi konverentsil „Rasvtõbi – multidistsiplinaarne väljakutse“.

