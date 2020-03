Raske töö tõttu tuleb häid hooldajaid otsida kui tikutulega

Lõuna-Eesti hooldekeskus Hellenurme külas. Foto: Andras Kralla

Kui tervishoiu ja sotsiaalhoolekande valdkonnas tervikuna kasvasid palgad keskmiselt umbes 10%, siis viimases nii suurt palgakasvu oodata siiski pole, rääkis ühe suurema hooldekodude kompleksi Lõuna-Eesti hooldekeskuse juht Ülo Tulik.

"Palgasurve on täna suur nii erasektori poolt hallatavates hooldekodudes kui ka nendes, mis kuuluvad kohalikele omavalitsustele. Siin on peamine põhjus selles, et hooldajate töö on raske ja head tööjõudu on raske leida," lausus ta.