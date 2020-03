Silver Rõõmussaar: sektor saab pakkuda reaalseid lahendusi

Debatt metsanduse teemal on ühiskonnas aktiivne ja pakub jätkuvalt laialdast kõneainet. Uurisime milline on UPM-Kymmene Otepää vineeritehase juhi Silver Rõõmussaare nägemus sektoris, ja ka laiemalt metsanduses, toimuvast?

UPM-Kymmene Otepää vineeritehase juht Silver Rõõmussaar. Foto: Anna Volmer

Küsimusele, miks on metsa- ja puidutööstus Eesti majanduse üks alustala, vastas UPM-Kymmene Otepää vineeritehase juht Silver Rõõmussaar, et igal riigil ja rahval on omad rikkused. Mõnel on selleks nafta või gaas, teisel väärismetallid. Eesti asub parasvöötmes ja loodusvaradest on meid õnnistatud metsaga.