Sõelale hakkab jääma Trumpi konkurent, keda kardetakse kõige rohkem

USA demokraadid otsivad kandidaate, kes saaksid sügisel algavatel presidendivalimistel konkureerida vabariiklase Donald Trumpiga. Esile on kerkimas kaks nime. Foto: SIPA/Scanpix

Ameerika Ühendriikide presidendiks pürgivate demokraatide seas hakkab sõelale jääma kahevõitlus kahe mehe vahel. Ühe kandidaadi sõnumeid kardavad turud kõige rohkem, leiab Luminori peaökonomist Tõnu Palm.

Palmi sõnul on demokraatide puhul küsimus selles, kellel on parimad võimalused astuda vastu praegu presidendiametis olevale Donald Trumpile, kelle "aktsiad on praegu kõrged, arvestades USA majanduse suhteliselt tugevat seisu võrreldes teiste arenenud riikidega".