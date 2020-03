Rahandusminister on töötushüvitiste muutmise suhtes tõrjuv

Rahandusminister Martin Helme hinnangul võiks töötuskindlustuse muutmise asemel lihtsalt maksumäära langetada. Foto: Liis Treimann

Sotsiaalministeeriumis plaanitav muudatus, mis laiendaks töötukindlustushüvitiste saajate ringi ka näiteks poolte kokkuleppel töölt lahkunutele, rahandusminister Martin Helmes suurt entusiasmi ei tekita ning ta nimetab seda põhimõtteliseks ja kalliks muudatuseks.

"Töötukindlustus on nime poolest kindlustus, mis on mõeldud ootamatuks juhtumiks, kui me seda laiendame nende inimeste ringi millelegi suuremale, siis muudame sellega kogu kontseptsiooni. Võime seda ju arutada, aga lihtsalt väljamakseid laiendada, kui raha on üle, pole mõtet. Langetame siis parem maksumäära," ütles rahandusminister valitsuse pressikonverentsil.