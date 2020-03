Haigena käib tööl üle poole Eesti inimestest

Värbamisagentuuri Brandem kandideerimiskäitumise uuringust selgus, et 65% Eesti töötajatest on viimase aasta jooksul haigena tööd teinud.

Haigena tööl käimine on Eesti inimeste seas levinud. Foto: Shutterstock

55% inimestest käis haigena füüsiliselt töö juures kohal ja 13% tegi haigena tööd kodus. Suur on haigena tööl käijate arv just kaubanduse ja toitlustuse tegevusaladel, kus teiste inimeste nakatamise oht on suurem.