Eesti idufirma tegi kaardi Euroopa piiridel reaalajas toimuvast

Eesti idufirma Sixfold tegi kaardi, mis näitab reaalajas Euroopa piiridel toimuvat. Kaardilt on võimalik vaadata, kuidas kaubaveod üle piiri liiguvad või siis ei liigu, kirjutab logistikauudiste portaal.

Sixfold märkis, et platvormil olevate miljonite saadetiste andmed näitavad, et kuigi häireid on, pole viivitused tegelikult nii hullud, kui võiks arvata. "Meie andmete põhjal langes riskipiirkondades viimase nädala jooksul õigeaegne tarnimine ainult 3-7 protsendipunkti (sõltuvalt piirkonnast ja majandusharust)," lisasid nad.