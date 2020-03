Valitsus aitab II samba maksete peatamisega iseennast

Tuleva juhatuse liige Tõnu Pekk ei mõista, miks II samba maksete peatamine vajalik võiks olla. Foto: Andras Kralla

Eksperdid ei näe põhjust, miks peaks reservide ja hea reitinguga riik kriisi ajal sambamakseid peatama.

Neljapäeval tutvustas peaminister Jüri Ratas koroonaviiruse leviku tingimustes kannatava majanduse leevendusmeetmete seas muu hulgas ka plaani lõpetada riigipoolsed sissemaksed II pensionisambasse. Ekspertidelt saab see mõte aga valdavalt laita – ei aita see töötajaid, tööandjaid, ega ka olulisel määral valitsust ennast. Valitsuspoliitikud on mõistagi vastupidisel arvamusel ja neil on selleks ka põhjust.