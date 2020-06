Bo Henriksson Eesti Posti nõukogu lõhkumisest: nii need asjad ei käi

Bo Henrikssoni sõnul peaks riik muutma seda, kuidas oma firmasid juhib. Foto: Andres Haabu

Eesti Posti nõukogu juhtinud Bo Henriksson üllatus, et minister Raul Siem (EKRE) riigifirma nõukogu täna pressiteate vahendusel tagasi kutsus, eriti kuna nõukogu volitused oleksid nagunii järgmisel kuul lõppenud.

"Mis see häda nüüd pidi olema?“ küsis Henriksson. "Eks see oli tema tahe. Hea juhtimistava see küll ei ole,“ lisas ta. Henrikssoni sõnul helistas talle täna ametnik, kes teatas, et tuleb pressiteade nõukogu tagasi kutsumise kohta. Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Raul Siem ise nõukogu esimehele ei helistanud.