Järelevalve leidis tippaudiitorbüroos KPMG rikkumisi

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu ei ole rahul. kuidas on KPMG osutanud oma auditeeritavale avaliku huvi üksusele teatud juriidilisi teenuseid. KPMG vaidleb sellele vastu. Foto: Liis Treimann

Eestis alandati teist korda tippaudiitorbüroo kvaliteedimärgist. Kui eelmisel aastal avastati rikkumisi Deloitte’i töös, siis seekord avastati samalaadseid rikkumisi KPMG tegevuses.

Audiitortegevuse järelevalve nõukogu lõpetas eile KPMG Balticsi korralise kvaliteedikontrolli tulemusega "kollane“, mis tähendab, et büroo audiitorteenuse kvaliteedis esinesid väheolulised puudused, mille täiustamine on nõutav. Samuti otsustas nõukogu algatada distsiplinaarmenetluse, kuna kvaliteedikontrolli tulemused annavad alust arvata, et KPMG on toime pannud distsiplinaarsüüteo. Rikkumise raskusaste ja trahvisumma suurus on veel menetlemisel.