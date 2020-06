Pipedrive vahetab juhti

Timo Rein annab pärast kümmet aastat Pipedrive'i juhtimise üle. Uut juhti valiti hoolega üle poole aasta. Foto: Magnus Heinmets

Kümme aastat Pipedrive’i juhtinud kaasasutaja Timo Rein taandub ettevõtte juhtimisest, koha võtab üle teise äritarkvaraettevõtte juht Silicon Valleyst.

Pipedrive’i tegevjuhi kohalt nõukogu esimeheks asuv Timo Rein märkis, et neil on küll üle 90 000 kliendi ning nad on suutnud ehitada tarkvara, mis peegeldaks müügiinimeste tegelikke vajadusi, kuid pärast 10 aastat tegutsemist on olukord muutunud ning tuleb edasi liikuda järgmisele tasemele.