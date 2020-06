Eesti ilu edulooks tituleeritud ettevõte läks firmamatja kätte

Erkki Lõhmus 2013. aastal. Foto: Andras Kralla

Eesti päritolu ülemaailmne juuksehooldusbränd Rich Hair Care on liikunud Eesti ühe esilikvideerija Kaupo Meieri kätte.

Äriregistrisse vaadates seda firmat ära ei tunne. Varem Salon+ salongiketi omanikele, vendadele Erkki ja Indrek Lõhmusele kuulunud Rich International Creative Haircare OÜ, mis müüb Richi kaubamärgi alla kuuluvaid juuksehooldusvahendeid, on oma uueks nimeks saanud Krimulda OÜ. Vennad Lõhmused on firma eesotsast kadunud. Ettevõte omakapital on Äripäeva Infopanga andmeil negatiivne.