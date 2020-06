Menukas kampaania, mille algatas Konstantin Päts ja taaselustas Lennart Meri

Kodukaunista­mine Nõos 1938. aasta kevadel. Kampaanias osalesid aktiivselt just noored. Foto: Eesti Rahva Muuseum. Koloreeris Äripäev

Suured pidustused on üks autoritaarsete režiimide võimalus haarata kaasa rahvamasse, kes vajavad lisaks leivale ka tsirkust. Nii hakati ka riigivanem Konstantin Pätsi vaikiva ajastu autoritaarse võimu ajal teatud tähtpäevi riiklikult propageerima, üheks selliseks oli ka 1936. aasta kevadel ellu kutsutud kodukaunistamise kampaania, mille taaselustas 1997. aastal president Lennart Meri. See konkurss on populaarne tänagi, kirjutab 19. juunil Äripäeva tellijatele ilmunud Suve eri.

Konstantin Pätsi vaikiva ajastu režiimi üks peamisi tunnusjooni oli rahvuslikkuse ja isamaalisuse kohati ülevoolavaks muutuv propaganda, püüd nn rahvusterviku poole. 1930ndatel polnud taoline patriootlik propaganda iseloomulik sugugi mitte ainult Eestile, vaid ka teistele autoritaarsele teele pöördunud riikidele. Nii näiteks toimus jõuline riiklik rahvusterviku propageerimine Karlis Ulmanise aegses Lätis ja muidugi Saksamaal, kus olid võimul natsid.