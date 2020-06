Raadiohommikus väikeettevõtete ja idufirmade käekäik kriisijärgsel ajal

Gerri Kodres (paremal) valiti idufirmade kogukonna poolt aasta investoriks. Neljapäevases hommikuprogrammis räägib ta, kelle edusse võiks täna loota. Fotol vasakul Allan Martinson. Foto: Andras Kralla/Äripäev

Äripäeva Raadio hommikuprogrammis on neljapäeva hommikul külas idufirmade poolt eelmise aasta investoriks valitud Gerri Kodres, kes räägib Eesti start-up maailma hiidude praegusest käekäigust kui ka kriisituules tulnud uutest tulijatest, kelle edusse võiks uskuda.

Uurime ka, et kas täna on üldse võimalik investoritelt idumaailmas raha saada ja kas tingimused on karmimad.