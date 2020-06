Pangad pikendasid maksepuhkust

Pangaliidu juhatuse esimees ja LHV Panga juht Erki Kilu näeb, et osade sektoriteni võib raskem aeg jõuda alles sügisel. Foto: Raul Mee

Eesti pangad pikendasid algselt juuni lõpuni kehtima pidanud maksepuhkuse andmise reegleid kehtivust pikendati 30. septembrini, teatas pangaliit.

"Ehkki maksepuhkuste taotlemise hoog esialgse suure huvi järel maikuu lõpuks kahanes, ei ole siiski täna kindlustunnet, et kriis on Eesti inimeste ja ettevõtete jaoks läbi. On alust tunda muret, et osade sektoriteni jõuab koroonaviiruse ja eriolukorra mõju täiel määral alles sügisel," märkis pangaliidu juhatuse esimees Erki Kilu pressiteates. "Seega on vajalik pakkuda võimalust saada lihtsustatud korras ja samasugustel alustel maksepuhkust ka edaspidi."