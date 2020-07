Iglusaunade tootja läks kopeerija vastu kohtusse

Iglucrafti juht Priit Kallas loodab, et kohtu kaudu kopeerija vastu võitlemine aitab sellise probleemiga ka laiemalt võidelda. Foto: Andras Kralla

Eesti iglusaunade tootja sai anda sarnaseid saunu tootva Läti ettevõtte Eestis kohtusse, kuna nende õnneks märkas sarnasust tolliametnik.

“Ühel päeval helises telefon ja öeldi, et helistatakse tollist. Nad ütlesid, et neil on piiripunktis üks reka kinni peetud ja peal on täpselt samasugused saunad nagu teie saunad,” rääkis eestlastele hästi teada disainiga iglusaunade tootja Iglucraft juht Priit Kallas, kes on sellise sauna müünud teiste seas ka jalgpallitähele David Beckhamile.