Miljardite jagamist Euroopa Liidu ülemkogul varjutab solidaarsuse defitsiit

Täna Brüsselisse jõunud Euroopa Liidu riigipead on kinnitanud, et istuvad ülemkogu ümarlaua taga, kuni on jõudnud ühisele meelele Euroopa rahaasjades. Foto: Reuters/Scanpix

Koroonaviirusest räsitud Euroopa vajab Brüsseli abimiljardeid kohe, kuid Põhjala liikmesriigid kardavad, et kiirustades kaob Euroopa Liidu raha justkui musta auku ega paranda majandusühenduse olukorda.

Täna Brüsselis alanud Euroopa Liidu ülemkogul on arutluse all sisuliselt kaks rahapotti – ühine üle triljoni eurone eelarve järgmiseks seitsmeks aastaks ja koroonakriisis seisma jäänud majanduste taaskäivitamiseks mõeldud 750miljardine abifond. Kõige põletavam küsimus on just viimane taaskäivitusfond, mille miljardeid vajavad eeskätt Lõuna-Euroopa riigid, kuid mille ülesehituse suhtes on skeptilised Põhjala liikmesriigid.