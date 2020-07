Tehnikaülikool ei võta vastu koroonariskiriikidest pärit tudengeid

Tallinna Tehnikaülikool sel õppeaastal koroona kartuses mõnest riigist pärit tudengeid tervitada ei soovi. Foto: Andras Kralla

Tehnikaülikooli senat otsustas täna, et esimesse ja teise astmesse ei võeta üldjuhul vastu tudengikandidaate riikidest, mille viimase 14 päeva kumulatiivne koroonaviiruse positiivsete testide arv 100 000 elaniku kohta on suurem kui 16 inimest või kui selle riigi kohta puudub usaldusväärne statistika ja seal on kõrge viiruse leviku oht.

Selliseid tudengikandidaate on pisut üle 300, seisis TalTechi pressiteates.