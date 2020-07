Raadiohommikus: Hiina mõju, parim õpilasfirma, naisettevõtja koondportree

Hiina sulges see nädal Chengdus USA konsulaadi, mis oli vastusamm USA varasemale otsusele sulgeda Hiina konsulaat Houstonis. Foto: AP/Scanpix

Esmaspäevases hommikuprogrammis vestleme Hiina asjatundja Liisi Karindiga sellest, kuidas Hiinas toimuv mõjutab seda, mis hakkab juhtuma Eesti majanduses. Räägime ka Hiina ja USA suhetest ning sellest, milleni kahe suurriigi vaheline tüli viia võib.

Stuudiosse tulevad äsja Euroopa õpilasfirmade konkursil osalenud noored ettevõtjad Eesti parimast õpilasfirmast EHA, neil on suure äriga tõsi taga. Erilisi valgusteid tootev ettevõte tegi tuhandetesse eurodesse ulatuvat käivet ja teenis kasumit isegi koroonakriisi ajal.

Mis ja kes on EHA edu taga? Kas ettevõtmisest sirgub uus idufirma? Kuidas tunti end rahvusvahelises võrdluses? Mis pisik see on, mis sunnib suvevaheajalgi puhkamise asemel tööd rügama? Hommikuprogrammi külalised on EHA tegevjuht Kaisa Kumpas ja tootearendusjuht Oliver Sild ning sihtasutuse Junior Achievement Eesti direktor Kersti Loor.

Ajakirjanik Linda Eensaar võttis 30 aasta jagu naisteajakirju ja analüüsis, kuidas kujutatakse neis naisettevõtjaid. Äripäeva arvamusosas ilmunud kokkuvõtte taustal räägime, kas saadud tulemus, milles kahtlemata peegeldub ühiskondlik hoiak, võiks tüdrukuid innustada Eestis ettevõtlusega tegelema.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

10.00–11.00 "Sisuturundussaade". Kelle hoolde usaldada oma eakad lähedased? Eakate eest hoolitsemine ei ole kerge, keerukust lisab veel tõsiasi, et hooldekodude hinnad tõusevad ning kohti napib. Eesti ettevõtte Estkeer on võtnud oma südameasjaks muuta see protsess lähedaste jaoks kergemaks, pakkudes personaalset hooldusteenust, et hoolealune saaks olla oma kodus nii kaua kui vähegi võimalik. Hooldusteenusest ning selle võimalustest räägib Estkeer OÜ tegevjuht Sander Sassi. Saadet juhib Keit Ausner.

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala kuumimaid teemasid võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Allan Rajavee, Karl-Eduard Salumäe, Marge Väikenurm ning Urmas Jaagant. Räägime nii Isamaa parempöördest, ühest ajakirjanduslikust eksperimendist kui ka ettevõtjate pettumusest.

13.00–14.00 "Tööstusuudised eetris". Saates on juttu tööstusrobotitest. Anname nõu, kuidas valida tööstusroboteid, ja küsime, kas tööstusettevõtete ettevalmistav tegevus roboti kasutusele võtmiseks on piisav. Saates on külas robotite ekspert ja koolitaja Invar Naams. Saadet juhib Harro Puusild. Saade oli eetris 2019. aasta novembris.

15.00–16.00 "Lavajutud". Saates mängime ette disainiagentuuri Neway juhi Jaan Naabri esinemise teemal kliendi teekond e-poes. Naaber analüüsis e-poodide kasutajakogemust kliendi seisukohast: kui loogiline ja lihtne see otsingust ostuni on. Sealjuures rõhutab ta, et e-poe ja tavalise poe erisused polegi alati nii suured. Saade on salvestatud juuni keskel toimunud e-kaubanduse kasutajakogemuse konverentsil, mille teemaks oli, kuidas müüki suurendada.

