EKRE saadik: võõrtööjõuta me läbi ei saa

Riigikogu liige Merry Aart põllumeeste mullusel meeleavaldusel Toompeal. Foto: Andras Kralla

Riigikogu maaelukomisjoni liige Merry Aart, kes kuulub sel nädalal Eestisse Ukraina hooajatöölisi toonud erilennu suhtes kõva kriitikat teinud EKREsse, tunnistas Äripäeva raadio saates „Kuum tool“, et võõrtööjõuta Eesti põllumajandus toime ei tule.

Saatejuhi küsimusele, millisena näete välistööjõu rolli ja osakaalu Eesti põllumajanduses lähematel aastatel, vastas Aart: „Ilma võõrtööjõuta me hakkama päris ei saa. Aga ma olen küll seda meelt, et me peame rõhuma hooajatöölistele ja need hooajatöölised peavad väga selgete kriteeriumitega olema ja riigi kontrolli all.“