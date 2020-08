Riigikantselei memo peaministrile: Freeh pole advokaadina suutnud kahtlusi hajutada

Jüri Ratas täna ajakirjanike ees. Taamal kuulab Finantsinspektsiooni juht Kilvar Kessler, mis Ratas ajakirjanikele rääkib. Foto: Liis Treimann

Ainult Louis J. Freeh ise saab hinnata, kas ta on Eestiga sõlmitud lepingus sattunud huvide konflikti, teatab riigikantselei peaminister Jüri Ratasele saadetud memos. Samas kirjas märgib kantselei, et Freeh’ senine tööalane tegevus on olnud vastuoluline ja tema puhul ei saa enam rääkida advokaadile kohaldatavatest eetikanormidest ja -reeglitest.

Riigikantselei hinnangul ei ole Freeh suutnud kerkinud huvide konflikti kahtlusi hajutada, seisab peaministrile läkitatud kirjas (vt dokumenti kirja lõpus).