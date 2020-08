Swedbank: Eesti majandus taastub oodatust kiiremini

Swedbank Eesti peakontor Liivalaia tänaval Foto: Liis Treimann

Pärast laastavat teist kvartalit näitab maailmamajandus paranemise märke, kuid kasvu kiiret taastumist see aasta ei too, sest viiruse leviku oht on endiselt üleval.

Võrreldes kevadise prognoosiga on Swedbank Balti riikide selle aasta majanduslangust väiksemaks korrigeerinud. Panga hinnangul kahaneb majandus Leedus sel aastal 1,7% ning Lätis 5%. Rootsi ja Soome majandus kahanevad Swedbanki prognoosi järgi tänavu samuti 5%.