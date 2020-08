Raadiohommikus: kas naftaturu ärevad ajad on möödas?

Alexela juhatuse liige Alan Vaht. Foto: Raul Mee

Kevadel raputas koroonaviirus naftaturge selliselt, et nägime midagi täiesti enneolematut: toornafta hind langes miinusesse ehk musta kulla ostule maksti lühiajaliselt peale. Järsud muutused on nüüdseks asendunud stabiilse tõusuga ning toornafta kaupleb taas kõrgemal kui 40 dollarit barreli kohta, kuid millega endiselt pole rahul Venemaa president Vladimir Putin.

Kas naftaturu ärevad ajad on möödas? Millise jälje jättis kevadine kriis naftasektorile? Sellest räägime esmaspäevases hommikuprogrammis Alexela juhatuse liikme Alan Vahtiga.

Viimaste nädalate jooksul on koroonaviirusesse nakatunute arv jätkanud kasvu ning taas on põhjust muret tunda, mis sügisel saama hakkab. Hommikuprogrammis vestleme terviseameti nakkushaiguste ja epideemiatõrje osakonna nõuniku Irina Dontšenkoga sellest, kuidas peaksid ettevõtjad praegustele uudistele reageerima ning millised ettevaatusabinõud on mõistlikud, millised mitte.

Uus kooliaasta algab uute tuultega: endine Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land hakkab uuel kooliaastal juhtima Tallinna Tehnikaülikooli, võttes ametiposti üle Jaak Aaviksoolt. Värske rektor Tiit Land räägib, mis muutub tema juhtimise all ülikooli töös ning miks peaksid ettevõtjad huvituma ülikooli käekäigust.

Intellektuaalomandiga seotud lepingute haldamise platformi loonud Eesti-USA tehnoloogiaidufirma Brainbase üks asutajatest Karl Johan Vallner räägib sellest, milliseks kujunes kevad ettevõtte jaoks, millised on olnud seni firma suurimad õppetunnid praegusest kriisist ning kuidas ollakse valmis sügiseks.

Saatepäev jätkub kolme saatega:

11.00–12.00 "Äripäev eetris". Nädala olulisemad teemad võtavad kokku Äripäeva ajakirjanikud Anu Lill, Priit Pokk ja Viivika Rõuk. Räägime nii kinnisvaraturust Pärnu näitel, Porto Franco saagast, ühisrahastusest, pankrotiseadusest ja paljust muust.

13.00–14.00 "Äritehnoloogia saade". Saates räägivad Elisa Eesti äriarenduse osakonna juht Merli Üle ja DigiWise´i partner Lauri Antalainen digitaliseerimisest ja automatiseerimisest Eesti tööstusettevõtetes.

15.00–16.00 "Lavajutud". Tänases saates kõlab kaks ettekannet juuni alguses toimunud konverentsilt "Säästlik hoone 2020". Esmalt räägib Tallinna Tehnikaülikooli teadlane Ralf-Martin Soe teemal tark linn kui ehitiste tuleviku kujundajana. Teisena kõlab Eesti Kunstiakadeemia vanemteaduri Renee Puusepa ettekanne sellest, kuidas ehitada nii-öelda legoklotsidest mustermaja ehk kuidas pikendada majade eluiga kahekordseks.

