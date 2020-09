Nortal ostis Saksamaa IT-firma

Nortali juhatuse esimees Priit Alamäe. Foto: Liis Treimann

Eesti IT ettevõte Nortal AS ostis ära Saksa IT ettevõtte Schütze, tehingu abil loodetakse käive Saksamaa turul mõne aastaga enam kui kahekordistada ehk tõsta 50 miljoni euroni. Ostetud ettevõtte selle aasta käive tuleb 18 miljonit eurot.

Saksamaa kasvupotentsiaal on meeletu. Kui meil on variant, kas paneme tänasel päeval 10 miljonit Balti riikidesse või Saksamaale, siis muidugi Saksamaale, ütles 2018. aastast Saksamaa turul tegutsenud Nortali juht ja suuromanik Priit Alamäe.