Tagasi 29.05.25, 06:00 Strateegid annavad aru: kuidas end dollari languse vastu kaitsta USA S&P 500 indeksisse investeerijad on juba dollari languse tõttu miinusesse jäänud ja kuigi lühiajaliselt võib dollarit oodata tõus, siis analüütikute enamus ootab sellele aasta lõpuks veelgi suuremat langust. Üht-teist saab selle kaitseks ette võtta.

Dollari-põhised investeeringud võivad saada olulise löögi, märkis SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Foto: Andras Kralla

“Vaadates [USA] riigi eelarve seisu ning võlakoormust ning mitme võlakirjaoksjoni ebaõnnestumist, siis on selge, et surve dollari edasisele nõrgenemisele on väga tõenäoline,” ütles Swedbanki privaatpanganduse strateeg Tarmo Tanilas. Lisaks on kapital hakanud Euroopasse tagasi liikuma ning ka seda puudujääki tuleb kuidagi finantseerida, märkis Tanilas.