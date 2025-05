Sellal kui Nvidia tarnis investoreile oma seni parima kvartalitulemuse, nurises ettevõtte tegevjuht ja asutaja Jensen Huang, et ekspordipiirangud on kärpinud käibest miljardeid dollareid. Mina sain aktsia hoidmiseks kindlust juurde ja tõstan enda 9. mail määratud hinnasihi 150 dollarilt 170 dollarile.

Nagu ma juba 9. mail kirjutasin , seadsin Nvidia aktsiale hinnasihiks 150 dollarit ning rõhutasin, et PEG suhtarvu järgi on aktsia endiselt alahinnatud. PEG (price/earnings to growth) suhtarv võtab arvesse ettevõtte kasvuootusi ja näitab, kas aktsia hind on õigustatud võrreldes kasumi kasvuga. Mida madalam PEG, seda soodsam hind võrreldes kasvupotentsiaaliga.