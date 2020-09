Raadiohommikus: Taani välisminister koroonakriisist, Urmas Sõõrumaa majandusest ja poliitikast

Ettevõtja Urmas Sõõrumaa. Foto: Andras Kralla

Sel nädalal olid Tallinnas Põhjamaade ja Balti riikide välisministrid, teemaks nii julgeolekupoliitika seoses sündmustega Valgevenes kui koostöö koroonakriisi tingimustes.

Neljapäevases hommikuprogrammis pakume kuulata usutlust Taani välisministri Jeppe Kofodiga, kellelt uurime, kas Läänemere-äärsed riigid suudavad kokku leppida ühises koroonastrateegias. Küsime ka Taani valitsuse seisukohta, kuidas riik kavatseb lähikuudel erasektorit aidata, mida toetuste osas prioriteetseks seada ning millise arvestusega tehakse Kopenhaagenis plaane tulevaks aastaks.

Külla tuleb ka ettevõtja Urmas Sõõrumaa, kellega räägime kinnisvaraturust, riigiabist, majanduse üldisest käekäigust äsja avaldatud rahandusministeeriumi prognoosi valguses, riigieelarvest ning aasta pärast kuumaks muutuvast kohalikust poliitikast.

Tänavu parima kaugtööd soosiva juhi tiitli saanud tarkvara- ja tootearendusettevõtte Mooncascade OÜ tegevjuhi Anu Einbergiga võtame teemaks selle, mis meie tööelus lähiaastail muutuda. Kuidas üldse kaugtööle läheneda, milliseid lahendusi on ettevõtjad leidnud? Millised hüved hakkavad uues hübriidses kontorikultuuris asendama pinkslaudu ja noolemängu?

Hea kolleegi Priit Poki abiga teeme kokkuvõtte värskest Äripäeva ettevõtjate küsitlusest. Loome ka raadiosilla uudistetoimetaja Urmas Jaagantiga, et vahendada kõige värskemaid muljeid valitsuse eelarvearuteludelt Sagadi mõisas.

Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.

Päev jätkub nelja saatega.

11.00–12.00 "Fookuses: tark tööstus". Tööstusettevõtete digitaliseerimisele keskendud saatesarja järjekordses osas tuleb juttu sellest, kuidas uute lahenduste kaasnevad suured muutused ellu viia nii, et inimesed vastu ei töötaks ja ettevõttest ei lahkuks ning soovitud eesmärgid saaks täidetud.

Saatest selgub, kas juht või ettevõtte omanik peab arvestama, et ettevõtte tööd ümber korraldades mõned head töötajad lahkuvad, miks on ohtlik igast uuest lahendusest vaimustuda ja kuidas juht saab muutustele vastu töötamist vältida.

Oma kogemust jagavad elektroonikatööstuse Ensto Ensek juht Kaarel Suuk, masinatööstuse Welmet juhatuse esimees Märt Lehtsalu ja EASi kliendihalduse valdkonnajuht Eero Liivandi.

Vestlust tüürib Rivo Sarapik.

12.00–13.00 "Nimed müügitahvlil". Silver Rooger ja Kaspar Kuntor Dominate Salesist jätkavad eelnevalt alustatud closingu teemat. Seekordses saates vaadatakse veel luubiga sissepoole, miks ei tohi teha closimisel järeleandmisi. Suur viga, mida enamik teevad on see, et ei analüüsita kliendi EI-sid ja nad ei kuula klienti.

13.00–14.00 "Särtsakas tulevik". Kui keskkonnaseisund halveneb, tuleb majandustegevuses loodusressurssidesse suhtuda järjest nutikamalt. Saates „Särtsakas Tulevik” uurime, kuidas ringmajanduse abil päästa meie elukeskkond, olles samal ajal ka äriliselt edukas.

Saates osalevad Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Mihkel Krusberg, Põhjamaade Ministrite Nõukogu Eesti esinduse rohenõunik ja OÜ NutriLoop osanik Madis Tilga ning Replace OÜ arendusjuht Urvo Männamaa. Kõne all on eduka ringmajandusettevõtte Replace OÜ ja sotsiaalse StartUp`i NutriLoopi ärimudelid ning ka avaliku sektori roll säästliku majandamise korraldamisel. Saadet juhib Lauri Leet.

15.00–16.00 "Äripäeva fookuses". Saate tähelepanu all on Eesti juhtide plaanid järgmisteks kuudeks ja aastaks. Räägime nii juhtide isiklikest teemadest juhtidena kui nende ettevõtete-valdkondade ees seisvatest väljakutsetest ning võimalustest.

Saates kõnelevad IT-firma Iglu juht Kristjan Aiaste, Hansabussi värske juht ja ettevõtet ümber korraldav Indrek Halliste ning tööstusautomaatikalahendusi pakkuva Saksa Automaatika juht Ats Alupere.

Juttu tuleb sellest, kuidas keerulistes oludes häid plaane ja otsuseid teha ning kriisi ära kasutada, kuidas mitu kriisi trotsinud Hansabuss taas kriisi plaanib seljatada.

Saate pani kokku Rivo Sarapik.

